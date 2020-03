Referendum, l'11 marzo l'estrazione degli scrutatori

Il Commissario Straordinario rende noto che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, piazza Trieste e Trento-Ufficio Elettorale – 1° piano – in pubblica adunanza per il giorno 11 marzo 2020, alle ore 11.00, per procedere alla nomina, attraverso sorteggio, degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.

Di seguito l’elenco dei Presidenti di Seggio nominati dalla Corte di Appello di Bari per le prossime elezioni referendarie. Si comunica che, i soggetti designati che volessero anticipare la notifica della nomina da parte degli uffici comunali, possono recarsi presso l’Ufficio Elettorale posti in piazza Trieste e Trento, al primo piano, in ore ufficio.

02-03-2020_estratto-del-decreto-di-nomina-n.-97-2020-dei-presidenti-di-seggio-a-firma-del-presidente-della-corte-di-appello-di-bari-.