Il Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP rende omaggio al maestro casaro Michele Simone

Il Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP, rende omaggio a Michele Simone, Mastro Casaro capostipite dell’omonima famiglia, venuto a mancare ieri all’età di 95 anni.

A Nonno Michele, allievo di Lorenzo Bianchino presso la Masseria Chieppa di Piana Padula, tra i primi casari a realizzare la Burrata di Andria, vanno i sinceri ringraziamenti del consorzio per aver contribuito a tramandare e diffondere l'Eccellenza di questa terra grazie alla quale oggi la Città di Andria si fregia dei giusti riconoscimenti.

Un Esempio per tutti coloro che vivono di questo duro ma appagante lavoro, pieno di sacrifici non solo fisici, che non logora però l'animo di chi lo fa col cuore e che oggi proprio grazie al marchio IGP vede ripagati e riconosciuti i propri sforzi.