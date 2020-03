Castel del Monte su "Sapiens- Un solo pianeta"

Questa sera, alle ore 21:45, si parlerà anche del maniero federiciano, patrimonio dell’Unesco, nel programma di Mario Tozzi. A darne notizia è il Parco Nazionale dell’Alta Murgia sui social: “Castel del Monte, l’Uomo di Altamura, Cava Pontrelli, il Pulo di Altamura, le Cave di Bauxite e il ponte di Gravina in Puglia stasera li vedremo in prima serata su Raitre in tutto il loro splendore.

Il divulgatore scientifico Mario Tozzi ci porterà in viaggio negli #scrigni dell’Alta Murgia, raccontandoci la #geodiversità e regalandoci prospettive inedite del nostro Parco.

Da non perdere quindi Sapiens, ore 21.45”.