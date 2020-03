Coronavirus, restrizioni anche per gli uffici comunali

A seguito delle disposizioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus gli uffici comunali stanno stabilendo una serie di modalità operative legate alla natura della utenza servita.

Lo Sportello Unico Edilizia ha disposto, da subito, il divieto di accesso al pubblico, negli uffici di Piazza Trieste e Trento, stabilendo che i tecnici ed i cittadini potranno contattare telefonicamente, o via mail, i tecnici istruttori per le procedure edilizie in corso e in casi specifici concordare appuntamenti, il lunedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30.

Gli uffici del settore Finanziario- Contabilità e Bilancio di Palazzo di Città sono inibiti al pubblico. Le informazioni possono essere richieste unicamente al numero 0883/290212.

L'Ufficio Economato di Piazza Umberto ha stabilito che l'accesso è consentito ad 1 utene alla volta secondo il seguente orario:

lunedì: dalle 10,00 alle 12,00;

martedì: dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 17,00;

mercoledì: dalle 10,00 alle 12,00;

giovedì: dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 17,00;

venerdì: dalle 10,00 alle 12,00.

Per informazioni contattare: 0883/290204 (Sig. Pasquale Loconte) - 0883/290253 (Sig. Michele De Giosa)

Nel Settore 3 – Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, è stato stabilito che durante gli orari di ricezione del pubblico, non devono sostare nel corridoio più di 4 persone rispettando la distanza reciproca di 1,5 metri. Gli utenti sono pregati di rispettare tale disposizione ponendosi in attesa nell'atrio scale, registrandosi preventivamente presso lo sportello al piano. Per lo stesso Settore vengono rimodulati gli accessi per relazioni con gli uffici, previo appuntamento:

lunedì: ore 8,30-13,00;

giovedì: ore 8,30-13,00 e 15,30-17,30.

Per concordare appuntamenti si prega di prendere contatto con l'ufficio desiderato mezzo email o telefono. I contatti telefonici sono disponibili sul sito istituzionale.

Nel Settore 3 – lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e mobilità, patrimonio, reti ed infrastrutture gli orari di sportello sono i seguenti:

lunedì/mercoledì/venerdì: ore 8,30-13,00;

martedì/giovedì: 15,30-17,30.

L’Ufficio tributi riceve gli utenti il martedì - mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30. L’accesso e’ consentito ad 1 utente alla volta. Ogni utente, ritirato il numerino di prenotazione, dovrà attendere il proprio turno sostando nel giardino antistante la struttura mantenendo la distanza consigliata di 1,5m.



È altamente raccomandato utilizzare i sistemi informatici/digitali e/o contattare telefonicamente l’ufficio, per evitare il contatto diretto e gli affollamenti. È atto assoluto divieto di sostare nei corridoi. Chiunque abbia bisogno di utilizzare i servizi igenici, durante l’attesa, e’ pregato di lavarsi in ogni caso le mani, sia prima che dopo l’utilizzo dei servizi. Ai sensi dell’art. 650 del c.p. ”chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con ammenda fino a duecentosei/00 euro”.

Si rammenta la possibilità di procedere a segnalazioni tramite email ai seguenti indirizzi: ambiente@cert.comune.andria.bt.it, trafficoemobilita@cert.comune.andria.bt.it, manutenzioni@cert.comune.andria.bt.it, lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it, servizio.patrimonio@cert.comune.andria.bt.it, paesaggistico@cert.comune.andria.bt.it