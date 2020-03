Coronavirus: approvato Regolamento lavoro agile dipendenti comunali

Con Deliberazione n.38 dell’11.03.2020, il Commissario Straordinario ha approvato il “Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile da parte dei dipendenti comunali, quale misura di contrasto all’emergenza COVID-19”.

La deliberazione approva anche il modulo di “dotazione tecnica per attività di smart working” che dovrà essere allegato all’istanza, nonché lo schema di Accordo Individuale per lo svolgimento dell’attività in modalità agile, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, e precisamente, per il periodo dal 10 marzo al 3 aprile 2020.giusta D.P.C.M. del 09.03.2020.