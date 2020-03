I nuovi orari dei servizi di Casa Acc. S.M. Goretti ai tempi del Coronavirus

«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». (dal Vangelo secondo Matteo 9,12).

In ottemperanza alle indicazioni del DPCM dell'11 marzo u.s., alle disposizioni della Chiesa Italiana e del Vescovo della Diocesi di Andria, mons. Luigi Mansi, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dopo aver consultato le autorità sanitarie competenti e attuando tutte le indicazioni e precauzioni (ambienti sanificati da ditte preposte, uso di disinfettanti, ingressi scaglionati per mantenere le distanze di sicurezza) e di tutto ciò che può aiutare a proteggersi dal contagio: la Casa Accoglienza “S. M. Goretti” della Diocesi di Andria, gestita dall’Ufficio Migrantes diocesano, esprime la sua solidarietà nei confronti dei più deboli. In momenti di emergenza è opportuno reagire con precauzione, ma senza abbandonare nessuno, soprattutto le persone più fragili e vulnerabili.

Pertanto, la Casa di Accoglienza “S. M. Goretti” della Diocesi di Andria, sita alla Via Quarti, 11 unitamente ai volontari, che quotidianamente svolgono servizio di carità, garantiranno tutti i servizi: preghiera, mensa della Carità, indumenti, sacchetto neonati, docce e trattamenti sanitari.

I volontari, muniti di tutte le precauzioni, si sono resi disponibili a continuare il servizio ai poveri, ai migranti e ai senza fissa dimora. Prendersi cura dell’altro/a significa rafforzare i legami sociali, riscoprire il valore di essere comunità e porre rimedio a virus più pericolosi, quali: l’abbandono degli anziani, l’egoismo sfrenato per il proprio tornaconto e l’indifferenza generalizzata nei confronti del diverso.

Questi gli orari, rimodulati, dei servizi:

Mensa della Carità: dal lunedì al sabato dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Servizio Docce: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 10:30.

Servizio neonati: il martedì dalle 09:30 alle ore 11:00

Info - numero verde: 800 589346 oppure 0883 592369.