L'amore della nonna ai tempi del Coronavirus

Potrebbe essere il titolo di un rifacimento del grandioso romanzo di Gabriel Garcia Marquez: più semplicemente e teneramente è il post che una ragazza andriese, Cinzia, ha affidato alla pagina Inchiostro di Puglia, in cui racconta di un gesto d'amore della nonna 87enne che rispetta rigorosamente le prescrizioni per evitare il contagio da Coronavirus.

«Caro Inchiostro di Puglia,

Mi chiamo Cinzia e ti scrivo da Andria... Oggi la Nonna, che abita nello stesso palazzo nostro, ci ha trattato così. I dolci ai tempi del Coronavirus.

Squilla il telefono:

Nonna: "Ti ho messo la crostata per le scale".

Noi: "Nonna aspetta. Scendiamo a prenderla così ti salutiamo".

Nonna: "No, no, sta sulle le scale... Ciaoo".

Manco più la nonna vuole avere a che fare con noi 😂

Se può stare sola lei che ha 87 anni, possiamo farlo tutti!!!»