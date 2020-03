Coronavirus, la Giunta regionale autorizza la sperimentazione del farmaco anti artrite

La giunta regionale pugliese ha approvato lo stanziamento di 10 milioni prelevati dal Piano di azione e coesione per l’immediato potenziamento delle attrezzature delle strutture sanitarie per fare fronte all’emergenza coronavirus. Le risorse sono state assegnate alla protezione civile. Il governatore Emiliano, inoltre, ha autorizzato tutti gli ospedali pugliesi «Covid» ad utilizzare il medicinale Roactemra a base del principio attivo Tocilizumab fornito gratuitamente dalla Roche per il trattamento della polmonite da coronavirus.

Infine, la giunta ha disposto la proroga automatica fino al 30 settembre 2020 della validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019, in scadenza al 31 marzo 2020. La proroga è stata necessaria per evitare che i cittadini si debbano presentare negli uffici delle Asl per il rinnovo. Per ciò che attiene l’aspetto della competitività delle imprese, l’Esecutivo pugliese ha poi stanziato, implementando così la dotazione finanziaria in materia di aiuti alle imprese, ulteriori 36,2 milioni di euro.