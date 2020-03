Stanotte lancette avanti di un'ora, potrebbe essere l'ultima volta

Torna questa notte l'ora legale, forse per l’ultima volta. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate avanti di 60 minuti, dalle 02 alle 03, e si perderà così un’ora di sonno in cambio però di un’ora in più di luce la sera. Sarà quindi – per i primi giorni – più buio la mattina ma più chiaro fino a tardi.

Dicevamo che questa potrebbe essere l’ultima volta che spostiamo le lancette perché il Parlamento Europeo si è espresso favorevolmente sulla sospensione dal 2021 della convenzione che vuole che si spostino in avanti o indietro le lancette dell’orologio ogni anno a marzo e ottobre per sfruttare al massimo le ore di luce a disposizione e ridurre i consumi energetici. L’abolizione del cambio, già proposta nel 2019, era stata rimandata al 2020, lasciando ad ogni Paese la facoltà di decidere a quale dei due “fusi orari” attenersi.

Cambia l'ora, quindi, stanotte: ma la nostra speranza è soprattutto che cambi la rotta di questa pandemia, così da poter "sfruttare" il tempo abbracciando tutti coloro che ormai vediamo solo virtualmente!