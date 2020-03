Anche la Fondazione Porta di Sant'Andrea dona mascherine e camici ai sanitari del Bonomo

La Fondazione porta di Sant’Andrea ha effettuato una donazione di dispositivi di protezione individuale (80 camici; 150 mascherine FFP2 e 100 mascherine FFP3) all’Ospedale Lorenzo Bonomo.

Nei prossimi giorni la fornitura sarà completata con altri 300 camici in corso di consegna.

Un piccolo segno di riconoscenza per lo straordinario lavoro che gli operatori della sanità locale, ad ogni livello, stanno svolgendo, in condizioni a volte persino estreme, per garantire la salute della comunità in un momento così difficile per il nostro paese.