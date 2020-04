La carità non avrà mai fine: vi è gioia nel dare

Con l’emanazione delle disposizioni governative legate al contenimento della pandemia da coronavirus in Italia è esplosa una gara di solidarietà su tutti i fronti. Ingenti donazioni si stanno effettuando agli ospedali, alle strutture sanitarie, agli enti no profit da parte di illustri e comuni cittadini per fronteggiare l’emergenza in atto.

Come ogni azione che coinvolge la collettività, anche la solidarietà ha bisogno di contezza, previdenza e oculatezza per creare preziose collaborazioni con tutti gli attori sociali del territorio che si prodigano per il bene comune così da poter sostenere, in modo concordato, progetti virtuosi.

La dimostrazione è la donazione fatta dall’azienda ortofrutticola dei Fratelli Moschetta alla di Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, che ha deciso di donare 3 buoni da € 20,00 a ciascuna Parrocchia della città Andria che li devolverà alle famiglie in difficoltà. La nostra identità di uomini e di cristiani si caratterizza per un sovrappiù di amore, in forza del quale non si fa il bene per ricevere il contraccambio, ma lo si fa gratuitamente, comunque, sempre e nonostante tutto, senza paura di perdere, poiché il bene che si fa ritorna sempre.

“Salvare il mondo non significa offrirgli la felicità, ma dare un senso alla sua sofferenza e regalargli una gioia che nessuno potrà sottrargli”. (Madeleine Delbrêl).

I beneficiari che riceveranno il buono potranno ordinare la propria spesa telefonicamente ai numeri qui sotto riportati:

0883884304 punto vendita di Viale Virgilio

3283790768 punto vendita di Via De Anellis

3803896939 punto vendita di Via Orsini (mercato comunale)

La spesa verrà consegnata a domicilio.

L’obbiettivo dall’azienda ortofrutticola dei Fratelli Moschetta è quello di promuovere gesti di prossimità per sensibilizzare la comunità andriese ai valori della gratuità e della solidarietà.