Coronavirus, 33 ospiti e 4 operatori positivi in una casa di riposo di Canosa di Puglia

Giungono notizie più dettagliate in merito alla casa di riposo di Canosa di Puglia coinvolta nel contagio covid-19.

Su 68 ospiti, 33 sono risultati positivi al coronavirus e 34 negativi. I dipendenti sono 40 circa di cui 4 positivi. I pazienti sono in isolamento, nessuno in grave condizione, in due piani. Gli operatori positivi sono invece in isolamento a casa.