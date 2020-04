Il concerto di Albano stasera sulla pagina Facebook di Molfettalive

Un grande evento del 2011, andrà in onda, in prima visione, questa sera sulla pagina Facebook di Molfettalive

A partire dalle ore 21, la pagina di Molfettalive trasmetterà il concerto di Al Bano, organizzato nove anni fa dalla Fondazione Musicale "Vincenzo Maria Valente". Il grande evento musicale del 2011 rappresentò l'anteprima della stagione estiva molfettese di quell'anno: andato in scena il 27 maggio, fu l'occasione per conferire all'artista pugliese il premio "Una vita per la musica".

Il concerto, che ebbe luogo all'anfiteatro di Potente, oltre all'artista pugliese natio di Cellino San Marco, ha visto in scena anche Montserrat Caballè e la giovanissima Emma Marrone che, proprio nel 2011, giunse seconda in classifica al festival di Sanremo, in coppia con i Modà, con il singolo "Arriverà". Presente anche la Filarmonica Mediterranea, guidata dal maestro Paolo Lepore.

Un bellissimo revival, una serata di grande musica e cultura che questa sera sarà replicata sul canale Facebook di Molfettalive, a partire dalle 21.