Videoconferenza medici della Fimmg provincia Barletta Andria Trani

«Un confronto di servizio al fine di ragionare al meglio in merito a questa emergenza. Invito tutti i medici a prenderne parte al fine di confrontarci assieme relativamente alle criticità esistenti. Noi medici di famiglia continuiamo ad essere in prima linea al servizio dei nostri pazienti». Così Benedetto Delvecchio, segretario provinciale della provincia di Barletta Andria Trani della Fimmg - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - in merito ad una videoconferenza che si terrà giovedì 30 aprile alle 20 su una piattaforma digitale messa a disposizione dal sindacato.

All’evento, organizzato dalla Fimmg della Sesta provincia, parteciperanno i medici Sergio Carbonara (direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie), Riccardo Matera (responsabile del dipartimento di igiene della Asl Bt), Giuseppe Coratella (esperto di organizzazione dei sistemi sanitari territoriali» con la moderazione di Pietro Drago (medico presso il Cpt di Trani). L’introduzione è a cura del segretario Dino Delvecchio.

«Con esperti della materia potremo affrontare argomenti in merito alla situazione epidemiologica Covid19, della diagnosi e cura della infezione, della organizzazione delle cure sul territorio. La conferenza è rivolta a tutti i medici della provincia - ha proseguito Delvecchio -. Colgo l’occasione per ribadire la proposta, già formulata ai sindaci del territorio, di dedicare una strada o una piazza alla memoria dei 151 medici che sono morti durante questa terribile pandemia. Purtroppo, ogni giorno, il numero dei medici che muoiono aumenta così come puntualmente aggiornato costantemente dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Per la nostra grande famiglia è uno strazio leggere queste pagine di dolore».