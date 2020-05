Assemblea sindacale dell'Anief per discutere del termine dell'anno scolastico

Anief Puglia_Bari, convoca per il giorno 8 maggio 2020 un’assemblea territoriale sindacale ed invita alla partecipazione tutto il personale docente, educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della provincia Bat.

L’assemblea si svolgerà in data 08/05/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar” in maniera telematica e sarà presieduta dal prof. Stefano Cavallini.

Punti all’ordine del giorno:

1. Corona-Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico – Tra DaD e Lavoro Agile.

2. Decreto legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno scolastico in corso e l’inizio del nuovo.

3. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/31212808...

compilando il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.

ANIEF precisa che trattasi di un'assemblea sindacale in orario di servizio (virtuale), in forma di webinar tenuta in orario pomeridiano.L'assemblea è aperta a tutto il personale della scuola. Chi ha da svolgere contestualmente didattica a distanza dopo l'adesione all'assemblea deve darne preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico per la sospensione delle attività e il conteggio delle ore. Chi non ha impegni programmati una volta che si registra non ha obbligo comunicarlo al Dirigente per la detrazione delle ore previste dal Contratto di categoria per partecipazione all'assemblea (dalle 10 a disposizione).