​Nicoletta Lombardi nel consiglio della Camera di Commercio di Bari

Nuove nomine nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari, c’è anche Nicoletta Lombardi in rappresentanza della Confcommercio. La professionista andriese è già al vertice della ConfReti, l’associazione che mira a promuovere il contratto di rete ed è dal 2018 consigliera del Terziario Donna Bari-Bat, è presidente della commissione speciale commercianti dell’INPS, oltre che componente della delegazione di Confcommercio Andria.



Lombardi sostituisce la consigliera Luciana Di Bisceglie che si è dimessa a seguito del suo ingresso nella giunta comunale a Ruvo di Puglia. Insieme a Lombardi entra nel consiglio della Camera di Commercio di Bari anche Pietro Piccioni della Coldiretti dopo il trasferimento in un’altra provincia di Angelo Corsetti.

La dott.ssa Lombardi è nella Confcommercio dal 2017 e in questi tre anni ha acquisito numerose competenze stando quotidianamente sul campo al fianco degli associati e delle imprenditrici operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, delle PMI e nelle professioni. “Ringrazio per la fiducia che mi viene accordata e vivo questa nuova esperienza come una sfida che sarà senz’altro un’ulteriore momento di crescita e un’ottima occasione per rappresentare non solo il tessuto commerciale del territorio ma anche la realtà imprenditoriale femminile che nella Bat vede numerose donne in prima linea in importanti iniziative economico-culturali”, dichiara Nicoletta Lombardi.

“Siamo certi che la dott.ssa Lombardi saprà ben rappresentare la Confcommercio nel consiglio della Camera di Commercio di Bari non solo per le sue indiscusse capacità professionali nelle quali crediamo fortemente, e che lei stessa ha saputo in questi anni ben dimostrare, ma anche perché proviene dalla città di Andria dove la delegazione di Confcommercio (di cui è componente) negli ultimi anni è cresciuta molto in termini di rappresentanza e di attività associativa svolta. Riteniamo che si tratti di territorio con un importante tessuto economico e produttivo che merita di essere rappresentato al meglio, non a caso nella giunta della Camera di Commercio è presente un altro stimato professionista andriese, il dott. Titti Liso. Un auguro di buon lavoro a tutti, soprattutto in questo momento tanto difficile di emergenza sanitaria e sociale dove, per la ripresa, bisognerà studiare strategie insieme efficaci”, conclude il direttore di Confcommercio Bari-Bat, Leo Carriera.