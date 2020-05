La matematica del Coronavirus. Tema di Incontro, realizzato dal prof. Enrico Rossi, ITA "A. Trentin" di Lonigo e dal prof. Vittorio Riezzo, Liceo Marchesi di Padova.

Il prof. Riezzo, andriese d'origine, ha studiato e vissuto ad Andria fino a quando, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo Riccardo Nuzzi, si è spostato a Padova per studiare astronomia. Dopo la laurea si è specializzato a Ferrara dove ha cominciato a insegnare matematica e fisica in Veneto e infine a Padova presso il Liceo Marchesi. Da molti anni collabora con diversi enti di promozione culturale in qualità di divulgatore scientifico. Con il collega Enrico Rossi docente di matematica, partecipa all'iniziativa culturale dal comune di Lonigo che ha organizzato "temi di incontro" un format prodotto direttamente da docenti delle scuole superiori del territorio allo scopo di coinvolgere la cittadinanza su diversi temi di attualità.

Abbiamo ritenuto di particolare importanza divulgare tramite il nostro giornale questo contributo video che spiega in modo semplice e chiaro alcuni concetti legati ai dati del covid-19 nel nostro paese. Numeri e informazioni che possiamo trarne dagli stessi: come funziona, ad esempio il contagio esponenziale, l'arresto del contagio, stime e considerazioni utili a comprendere meglio l'emergenza tutt'ora in atto.