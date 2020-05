Notifiche atti giudiziari ed esecuzioni, le nuove disposizioni dell'UNEP Trani

L’utenza esterna entrerà dal cancello sito in via Montegrappa 6, e si indirizzerà, una persona alla volta per ciascun settore, presso gli sportelli di accettazione e restituzione ( atti notifiche ed esecuzioni ) seguendo il percorso e la segnaletica verticale ed orizzontale posta il loco.

L’ingresso sarà sottoposto a controllo da parte del personale addetto alla sicurezza della ditta G.4 S.p.A anche con uso di termoscanner in quanto autorizzata dalle norme vigenti in materia e dalla Procura della Repubblica competente. Una volta terminato il proprio turno agli sportelli, l’utenza estera uscirà seguendo il percorso di uscita appositamente segnalato in loco.

L’orario accettazione e di ritiro atti di notifiche ed esecuzioni a partire dal 12 maggio 2020 è ripristinato in

lunedì - venerdì dalle ore 8.30 alle 11,31 (atti scadenti in die alle ore 10 );

sabato e prefestivi dalle ore 8,30 alle ore 10.

Al fine di evitare assembramenti nei locali dell’Unep, il solo ritiro di atti dalle cassette degli avvocati situate nell’apposita stanza e nel salone d’ ingresso all’ufficio,è stabilito dalle ore 11,45 alle 12,30 dal Lunedi al Venerdi.

Nella sala d’ingresso agli sportelli per l’accettazione e restituzione di atti è posizionata colonnina contenente la distribuzione di gel disinfettante contenitore per lo smaltimento di guanti, mascherine e materiale cartaceo.

Inoltre, sono previste altre prescrizioni sia per gli utenti esterni che per gli operatori:

l’utenza potrà accedere in quest’ufficio solo se dotata di mascherine di protezione e guanti;

al personale dipendente verranno consegnati i dispositivi individuali di protezione;

saranno previsti sistemi di misurazione della temperatura corporea come da vigente normativa vigente;

le persone con temperatura corrispondente a 37,5° o superiore non potranno accedere nei locali Unep;

non sarà consentito l'accesso all'utenza esterna nei locali interni dell'Unep al fine di colloquiare con il personale dipendente in quanto e' severamente vietato per l'utenza stazionare all'interno dei locali per colloquiare con gli addetti ai servizi interni;

l'utenza esterna potrà colloquiare con gli addetti alle zone esterne esclusivamente a mezzo telefono e/ mail;

l'utenza esterna potrà colloquiare con i Funzionari addetti al servizio interni esclusivamente a mezzo telefono e/o mail.

sarà prevista una frequente aerazione del locali;

sarà prevista la pulizia e sanificazione frequente degli ambienti e delle superfici;

per motivi igienici — sanitari non sarà possibile prestare penne, matite, puntatrici e levapunti e materiali simili.

Tutte le notifiche ed esecuzioni saranno accettate con le osservanze delle leggi in materia e del DPR 1229/59 vigenti e delle limitazioni dettate dalle normative in materia di COVID-19 che qui succintamente qui si riportano:

notifiche : notifiche atti civili “scadenti in die” vengono notificati a mezzo del servizio postale stante la comprovata "impossibilita" di poterla effettuare “a mani “ e sempre su richiesta della parte richiedente ai sensi dell’ art.107 DPR 1559/59; per gli atti di notifica di atti civili non urgenti saranno accettati tenendo conto dell’ art. 107 DPR 1559/59 rispettando termini e modalità richiesti dalla parte richiedente;

esecuzioni : le esecuzioni di rilascio di immobile già iniziate, se richieste, sono rinviate ex lege e verranno calendarizzate a partire dal 11 Settembre 2020. Inoltre:

è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio;

sarà assicurata l’accettazione dei pignoramenti immobiliari e presso terzi;

saranno assicurate le attività di notifica "a mani" nel rispetto delle vigneti disposizioni sanitarie in tema di distanza di sicurezza, di adozione dei dispositivi di protezione individuale;

non saranno eseguiti pignoramenti mobiliari o esecuzioni in genere che comportano accesso il loco nei luoghi appartenenti al debitore stante l'impossibilità di conoscere dagli uffici competenti se il destinatario o familiari dell'atto rientrino nell'elenco dei contagiati o sono in quarantena;

il termine di cui all'art. 197 T.U. spese di giustizia di cui al mod. F deve intendersi sospeso dal 09 marzo 2020 sino al 11 maggio 2020 e riprenderà a decorrere dal 12 maggio 2020 ed a tal fine si autorizza il personale addetto al settore esecuzioni a provvedere alle modifiche sui registri cronologici necessarie al ricalcolo del suddetto termine;

per rispettare la contabilità mensile di quest'ufficio prevista dal DPR 1229/59, gli atti già presi in carico sui registri cronologici oggetto di sospensione o differimento d'ufficio a causa dell'emergenza coronavirus, saranno eventualmente ricaricati d'ufficio al mese successivo;

per rispettare la contabilità mensile di quest’ufficio prevista dal DPR 1229/59, gli atti già presi in carico sui registri cronologici oggetto di sospensione o differimento d’ufficio a causa dell’emergenza coronavirus, saranno eventualmente ricaricati d’ufficio al mese successivo; i pignoramenti presso terzi già in carico all’ufficio con data d’udienza indicata trascorsa o comunque non piu’ nei termini di citazione, verranno notificati a partire dal 12 maggio 2020, a prescindere da detta udienza essendo quest’ultima sempre differita d’ufficio all’atto di iscrizione a ruolo, con annotazione della normativa di riferimento sulla relata di notifica

I Funzionari e gli ufficiali giudiziari addetti alle attività esterne, nel rispetto delle disposizioni emanate in relazione all’emergenza epidemiologica, potranno, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, rinviare a data successiva le attività di notificazione-esecuzione, offerta reale o per intimazione e, comunque, degli altri atti d’istituto, qualora rilevino e attestino nel processo verbale delle operazioni computer;che in conseguenza o in occasione della loro attività si sia generato il pericolo concreto di assembramento; che per dar luogo alle attività richieste sia indispensabile un avvicinamento a terze persone in misura inferiore a un metro lineare; che sussistano concrete e attuali condizioni di rischio da contagio del virus COVID-19.

In tali casi, il funzionario o ufflciale giudiziario che abbia dato luogo al rinvio ne informerà il dirigente Unep, rimettendogli anche a mezzo posta elettronica copia del processo verbale con la descrizione della situazione di fatto che ha determinato la decisione di procedere al rinvio.