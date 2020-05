Sanità: tavolo interministeriale valuta positivamente Regione Puglia per equilibrio dei conti

Il Tavolo di Verifica Interministeriale, con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha valutato positivamente oggi la Regione Puglia, poiché ha garantito l’equilibrio dei conti ai fini della verifica ex comma 174 L.311/2004.

È un importante passo verso l’uscita dal Piano Operativo, passo che avviene in pieno periodo della pandemia da Covid-19.

Sulla base della relazione e della documentazione presentata dal direttore del Dipartimento Vito Montanaro e dagli uffici del Dipartimento Salute, il tavolo di verifica ha validato inoltre il superamento degli adempimenti LEA per l’esercizio 2018, grazie anche alle azioni programmatiche ed integrative avviate nel 2019, con il relativo sblocco della quota premiale pari a 199 milioni di euro.

Durante la videoconferenza di oggi inoltre sono state anche analizzare le azioni per il Piano COVID ex art. 18 del D.L. 18/2020, nonché per le relative rendicontazioni.