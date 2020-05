Protezione Civile, on line il riepilogo di spese e acquisizioni materiali per emergenza Covid-19

Sono on line da oggi sul sito https://protezionecivile.puglia.it/comunicazione-all/news/documentazione-dotazioni-finanziarie-e-aquisizioni-20-05-2020/ , a cura della Sezione Protezione Civile regionale, le tabelle di riepilogo aggiornate al 20 maggio 2020 con le informazioni sulle dotazioni finanziarie e alle acquisizioni di DPI e materiali per l’emergenza Covid-19, con un riepilogo delle assegnazioni del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e del Commissario starordinario, le acquisizioni dirette della Regione Puglia, le donazioni ricevute, i materiali distribuiti e quelli in giacenza. Inoltre sono evidenziati i totali delle acquisizioni dirette della Regione con l’indicazione di pezzi e prezzi unitari, comunque suscettibili di aggiornamento.

A parte, la tabella con le dotazioni finanziarie: i fondi statali ricevuti, le anticipazioni a valere sul Bilancio regionale, le donazioni raccolte sul conto corrente e sulle piattaforme PayPal e Gofundme.