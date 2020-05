Nasce l'associazione "Barletta Andria Soccorso Sanitario"

L’8 maggio scorso è nata l'associazione denominata #BarlettaAndria Soccorso Sanitario M-R (Heart To Hero).

L'idea nasce da Domenico Cardone, barlettano e Raffaella Tesse, andriese, entrambi forti dell'esperienza maturata presso altre associazioni di volontariato. Spinti dalla voglia di poter agire e sentirsi utili in ambito sociale hanno dato vita a questa nuova realtà associativa che opera in diversi ambiti come, ad esempio, nel trasporto infermi su tutto territorio nazionale, assistenza agli anziani, assistenza domiciliare infermieristica, supporto nelle manifestazioni civili, sportive e religiose, servizio ambulanza h24, trasporto sanitari, servizio dialisi e servizi a domicilio.

È possibile contattare l'associazione ai seguenti numeri: 393-9969487 / 389-7671792 oppure via mail: maipiusoli2020@virgilio.it