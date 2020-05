Confabulare On Air, si decretano i vincitori delle Gare di Lettura

Giunge al termine l’avventura digitale dell’edizione 2020 di Confabulare - Libri fuori dagli scaffali, il progetto annuale attivo a Ruvo di Puglia dal 2012, dedicato ai giovani lettori dai 9 ai 17 anni.

Un percorso che quest’anno, a causa delle misure restrittive dovute all’emergenza epidemiologica, ha cambiato le sue modalità di svolgimento.

Confabulare On Air, nella sua nuova veste multimediale e interattiva, ha offerto, sui propri canali social, un ricco palinsesto giornaliero di consigli di lettura e scrittura, proposte cinematografiche per ogni fascia d’età, letture animate e video incontri in diretta streaming con alcuni dei più amati autori della letteratura per ragazzi.

Inserito anche nel programma de il Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura - Mibact, ha reso possibile anche le Gare di Lettura fra gli oltre 1000 studenti appartenenti a tutte le fasce dell'obbligo scolastico di sei diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria,Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani).

Divisi in tre fasce di partecipazione – V elementare e I media, II e III media, Biennio di scuola superiore – dopo la lettura, gli studenti si sono cimentati su 5 tracce di gioco da elaborare sulle tematiche dei libri loro assegnati: Collage di foto, Componimenti narrativi e musicali, Creazioni artistiche, Realizzazione di video.

La Gara si sta svolgendo con un'inedita edizione on line, attraverso la pubblicazione di tutti gli elaborati sui social di Confabulare.

Le Giurie di esperti hanno attentamente valutato tutti gli elaborati e decretato le classi vincitrici che saranno annunciate nel corso degli incontri in streaming con gli autori dei libri in gara.

29 maggio – ore 16.00

3 giugno – ore 16.00

5 giugno – ore 16.00

Incontro con Marco Magnone autore di “La mia estate indaco” (Mondadori), che annuncerà le classi vincitrici per la fascia di II e III media.

Incontro con Luca Azzolini, autore del libro “Bambini per gioco” (Einaudi Ragazzi). Annuncerà i vincitori per la fascia di V elementare e I media.

Incontro con Guido Lombardi, autore di “Il ladro di giorni” (Feltrinelli) – da cui è stato tratto anche il film con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio – per annunciare i vincitori per il biennio di scuola superiore.

8 giugno – ore 16.00

Sarà la volta dell'incontro con Valentina Camerini, autrice di “La storia di Greta - non sei troppo piccolo per fare cose grandi” (DeA Planeta Libri), dedicato agli studenti di scuola elementare aderenti ad Adotta l’Autore: con questo appuntamento, il progetto, iniziato a ottobre 2019, chiuderà simbolicamente l'anno scolastico di molte scolaresche.

Le classi vincitrici riceveranno un premio in libri e tutti i partecipanti l'autografo degli scrittori.

Le Giurie:

La Giuria di gara di 5a elementare e 1a media è composta da Luca Azzolini, lo scrittore di Bambini per gioco ; Daniele Nicastro, scrittore, e Katia Scarimbolo, scrittrice e sceneggiatrice di teatro.

; Daniele Nicastro, scrittore, e Katia Scarimbolo, scrittrice e sceneggiatrice di teatro. La Giuria di gara di 2a e 3a media è composta da Marco Magnone, lo scrittore de La mia estate Indaco ; Paola Zannoner, scrittrice, formatrice e direttrice artistica di Confabulare; Agata Diakoviez, libraia e critico letterario.

; Paola Zannoner, scrittrice, formatrice e direttrice artistica di Confabulare; Agata Diakoviez, libraia e critico letterario. La Giuria di gara del biennio di scuola superiore è composta da Guido Lombardi, lo scrittore de Il ladro di giorni; Davide Morosinotto, scrittore; Giancarlo Visitilli, scrittore; Valeria Simone, regista teatrale; e Salvatore Marci, attore e regista teatrale.