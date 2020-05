Festa della Madonna dell'Altomare, le chiusure al traffico per la celebrazione religiosa

L’Ufficio stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.164 del 29/05/2020 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alle celebrazioni religiose in programma presso l’oratorio parrocchiale sito in Via Bottego, e che quindi viene istituita martedì 02 giugno 2020, la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 06:00 alle 11:00 e dalle ore 16:00 alle 21:00 su: Via Carmine, Piazza Altomare, Via Altomare, Via San Vito, Via Bottego - tratto compreso tra Via Imperatore Costantino e Via Altomare, Via Imperatore Adriano - tratto compreso tra Via Cincinnato e Via Bottego.

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e, ove possibile, ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai garage.