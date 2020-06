Interruzione energia elettrica il 23 giugno a Palazzo di Città e vie limitrofe

L’Enel distribuzione informa che, l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui propri impianti, martedì 23 giugno 2020, dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Le vie interessate sono: via Ferrucci, via S. Mauro, piazza Umberto I, via Zanardelli, via De Nicola, via Ricciotti e via Bovio Giovanni.

L’interruzione riguarda dunque anche il Palazzo di Città.