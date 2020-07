In azione i manutentori del verde per trattamento fitosanitario su tigli e alberi di giuda

La squadra comunale dei manutentori del verde, ha effettuato, stamane, un trattamento fitosanitario sulle alberature di tiglio e albero di Giuda presenti in area urbana nei seguenti siti: Villa Comunale, Piazza Castello, via Barletta, Piazza Imbriani, via delle Querce, P.zza S. M. Vetere, via P. della Francesca, Piazza Ruggero Settimo, P.zza Quintino Sella, Zona 167 e Via XXIV Maggio.

I principi attivi sono quelli autorizzati dal Ministero della Sanità e i prodotti commerciali e sono stati utilizzati nelle dosi e alle diluizioni riportate sull’etichetta rispettando le modalità d’uso, di conservazione e di smaltimento, nonché le avvertenze di pericolo riportate sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza depositata agli atti del comune.