​Fornitura libri di testo: proroga istanze al 31 luglio

Il Responsabile dell'Area Servizi ai cittadini, rende noto che la Regione Puglia ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021, fissato per il giorno 20 luglio 2020 ore 14.00, al 31 luglio 2020 ore 14.00.