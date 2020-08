Concessione temporanea di suolo pubblico: come presentare domanda

Il Dirigente dell’Area Innovazione e Sviluppo, Arch. Pasquale Casieri, informa gli interessati che per occupare temporaneamente il suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio per vendite di beneficenza, raccolta firme, esposizione – attività di informazione politica e culturale, le domande devono essere inviate allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – esclusivamente in modalità telematica (con posta elettronica certificata) sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it almeno 6 giorni lavorativi prima della data di richiesta della concessione.

La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria al link modulistica. La domanda va compilata per intero e deve riportare necessariamente oltre alle generalità complete del richiedente, residenza, codice fiscale e telefono, anche la superficie della occupazione, con indicazioni delle esatte misure relative alla lunghezza e la larghezza e la durata della occupazione.