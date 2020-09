Ancora un appuntamento artistico con la collaborazione di Fidelis Arte

Si è svolta sabato scorso al Contea Caravaggio Museum la presentazione del volume “Siracusa Provincia d’Europa. Le meraviglie dell’arte e della storia" – Art Meeting.

Nel volume l’autrice Melinda Miceli, già nota per titoli come “Siracusa e le meraviglie dell’Unesco” e “Siracusa Noto Pantalica Akrai”, prosegue il suo viaggio nella storia e nel Patrimonio Culturale ed Ambientale della provincia di Siracusa, questa volta tratteggiata nel suo insieme, rendendo ancora più vivo ed evidente il profilo di un territorio che è stato un cardine della storia e della civiltà non solo mediterranea, ma del continente europeo.

L'appuntamento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Fidelis Arte di Gianfranca Ricciardelli, che ha portato numerosi artisti andriesi a esporre le loro opere, ammirate dai tanti visitatori, nella prestigiosa sede del museo siciliano, nell'ambito della Collettiva Internazionale Art Meeting – Visioni Artistiche.