Gli auguri di buon lavoro alla neo Sindaca da parte dell'ass. "Le Amiche per le Amiche"

«L'associazione "Le Amiche per le Amiche", porgono un sincero augurio alla nuova sindaca di Andria, Giovanna Bruno, donna capace, con esperienza politica ed amministrativa. Il coraggio, la sensibilità e la determinazione di una donna, saranno doti necessarie, per aiutare la nostra comunità a superare le difficoltà esistenti, a creare condizioni di sviluppo non solo economico, ma culturale e sociale.

Ci auguriamo che la sindaca, possa trovare il sostegno necessario per costruire una città più a misura di " donna" nella sua organizzazione, nella sua visione, nelle sue opportunità di crescita, nella gestione dei servizi, ancora molto legati ai tempi e agli spazi degli uomini. Le Amiche per le Amiche, non faranno mancare un sostegno e un contributo concreto, attraverso numerose iniziative e attraverso la voce trasversale di tante andriesi, impegnandosi come sempre e piu di sempre, nel concorrere alla realizzazione di un' Andria piu equa e più rispettosa di tutte le donne, capace di valorizzare le differenze, trasformandole in opportunità.Ci sono principi e ci sono obiettivi che non hanno "colore", ma, unicità di intenti e sentimenti. Buon lavoro!