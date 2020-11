Dorian Nox: «Serve tempesta per muover le vele»

Da qualche settimana è anche lui risultato positivo al covid19 ed è in isolamento domiciliare. Dorian Nox (alias Luca Ribatti) passa tutto il tempo nella sua stanza a Milano dove studia e lavora. Lo abbiamo imparato a conoscere già in passato per le sue doti artistiche, le stesse che in questo video sfoggia per raccontare la sua personale quarantena.

«Ci tenevo a condividere con voi sensazioni ed emozioni di questo particolare periodo per me e per tutti quelli che, in un modo o nell’altro, potranno riconoscersi in queste parole ed immagini - commenta Dorian Nox -.

L’unica mia intenzione è immortalare il momento, nessun altro scopo.

Dal 3 Novembre questa stanza è tutto ciò che vivo, vedo e respiro. L’8 novembre, la conferma.

Ma serve la tempesta per muover le vele».

