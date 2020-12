Mercato ortofrutticolo: apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì

In collaborazione con Colasanto Media Projects Al via gli open day online dell’Istituto “Colasanto”

Si aprono virtualmente le porte dell'Istituto "Giuseppe Colasanto", in via Niccolò Paganini, ai futuri studenti: al via infatti da sabato 19 dicembre, dalle 17. 30, gli open day online, visite guidate dell’istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori. Un’opportunità