Gli auguri in streaming dell'amministrazione e del Vescovo

Giovedì 24 dicembre, alle ore 11.00, dalla sala consiliare del Palazzo di Città, il Vescovo Diocesano, Mons. Luigi Mansi, la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ed il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, rivolgeranno i loro auguri in diretta streaming.

Per seguire l'evento: https://www.comune.andria.bt.it/attivita/diretta-online/ ovvero cliccare icona in alto a sinistra sulla home page “Giunta Consiglio Comunale on line”.