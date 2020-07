Amministrative, Laura Di Pilato presenta il programma su urbanistica e ambiente

Si terrà giovedì 16 luglio, nel giardino #LauraPerAndria2020 di via Regina Margherita 120, alle ore 19, il primo dei tre incontri finalizzati ad approfondire il programma elettorale della coalizione delle liste civiche a sostegno della candidatura a sindaca dell’avv. Laura Di Pilato. Giovedì prossimo il tema dell’incontro è “Il coraggio di cambiare l’urbanistica per migliorare l’ambiente”. In evidenza l’approfondimento sulle “Zone di Recupero” con l’obiettivo di definire una concreta strategia politica per queste aree.

«Ritengo che in questo momento storico di crisi profonda del settore edilizio si debbano rimuovere tutti gli ostacoli burocratici e politici che negano di fatto il “diritto di godere” dei suoli con destinazione urbanistica B3\R e C di P di F del P.R.G. di Andria, per i quali ogni cittadino versa l’IMU nelle casse comunali.

Penso che sia diventato improcrastinabile garantire ai proprietari di quei terreni la possibilità di poter disporre al meglio di quei suoli anche a favore dei propri figli che non possono permettersi un tetto sotto cui vivere. Quindi, lo sblocco di quelle aree diventerebbe anche un piccolo sostegno alla lotta contro “l’emergenza abitativa”.

Pertanto, invito la cittadinanza a partecipare al fine di contribuire a stilare e sottoscrivere un documento programmatico dei candidati del nostro gruppo per cambiare in meglio la visione di città».