Doppia preferenza di genere, dopo il via libera della commissione la proposta arriva in Consiglio

«La legge sulla doppia preferenza di genere oggi ha avuto il via libera in VII Commissione. Ne abbiamo discusso stamattina e adesso approderà in Consiglio Regionale per essere votata.

Faccio parte di quella schiera di consiglieri regionali che la chiedevano da anni, ben prima che arrivasse l'esortazione del presidente Conte, e ovviamente ho votato favorevolmente senza pensarci un attimo.

La parità di genere non può essere solo a parole, deve essere nei fatti, e tutti i mezzi con cui possiamo assicurarla nei vari ambiti della società, vanno usati. Anche, e soprattutto, in politica».