Torna il cinema all'aperto all'ex Arena Roma

«Prosegue il cartellone di eventi culturali di materia prima in c.so Cavour 150 ad Andria, il comitato elettorale del candidato al consiglio regionale Sabino Zinni e della candidata a Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

Lunedì 20 sarà la volta di un appuntamento particolarmente atteso: il cinema sotto le stelle. Ad essere proiettato in quella che fu l'"Arena Roma" - ossia proprio un cinema all'aperto - un film "affascinante, intenso, elettrizzante", come lo ha definito in New York Times: lontano da quì.

Film uscito nel 2018, diretto e sceneggiato da Sara Colangelo, "Lontano da qui" racconta la storia di una maestra d'asilo di Staten Island che si lascia affascinare da uno dei suoi alunni, un bambino di cinque anni dotato intellettualmente. Matura così una sorta di ossessione che la spinge su un sentiero pericoloso e disperato per coltivare il talento del piccolo a qualsiasi costo.

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. È fortemente consigliata dunque la prenotazione.

Ci si prenota scrivendo un messaggio privato alla pagina facebook: https://www.facebook.com/materiaprimaandria. È necessario indicare nome, cognome e numero di posti prenotati (massimo 4). Un'occasione assolutamente da non perdere».