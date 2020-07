M5S, inaugurazione del Comitato Elettorale per Antonella Laricchia Presidente

Si terrà venerdì 24 luglio alle ore 17.00 in via Piave, 45 ad Andria, l’inaugurazione del comitato elettorale della candidata capolista del M5S alle prossime elezioni regionali per la circoscrizione di Barletta Andria Trani, Grazia Di Bari per Antonella Laricchia Presidente.

All'evento parteciperanno il deputato del M5S Giuseppe D'Ambrosio e il candidato Sindaco per la città di Andria, Avv. Michele Coratella.

«Sarà l'occasione - spiega Di Bari - per illustrare i punti principali del nostro programma, con uno sguardo particolare alla nostra provincia. Riforma della sanità dopo il fallimento del piano di riordino, lavoro, internazionalizzazione, sono alcuni dei temi di cui parleremo. La Bat per anni è stata abbandonata dai governi regionali, che se ne ricordano solo in campagna elettorale facendo promesse puntualmente disattese. Adesso basta, è il momento di un vero cambiamento. Vogliamo valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro splendido territorio, creare nuove opportunità e dare ai cittadini i servizi a cui hanno diritto che gli sono stati negati per troppo tempo.