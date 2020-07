Si è tenuta, ieri sera, in via Piave, l’inaugurazione del comitato elettorale della consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari, che corre per la riconferma del suo impegno a livello regionale.

«Ci tenevo ad avere un luogo d’incontro nel mio quartiere e tenevo moltissimo a spiegare perché ho scelto di ricandidarmi. Certo, il processo è partito da lontano, è stato condiviso con molti gruppi locali, ma è innegabile che in questi mesi sia cambiato tutto. La crisi politica e amministrativa di Andria, la pandemia mondiale, le comunità cittadine da ricostruire: tutto ciò mi ha spinto a cambiare il focus della mia attività politica. Dobbiamo ricostruire la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ma soprattutto dobbiamo spiegare come e quando riorganizzeremo molti dei servizi ai cittadini. Spesso l’organizzazione comunale e regionale è stata carente e ha gettato nello sconforto tanti che cercano invece aiuto e sostegno da parte dello Stato.

La politica regionale in questo ha fallito. Sulla sanità e sull’agricoltura, Emiliano ha sbagliato sia a gestire ciò che esisteva, sia a fare scelte che a me sembravano elementari, il PSR su tutti. Sui trasporti l’amministrazione è stata addirittura arrogante, come pure è stata titubante sull’ambiente. Il centrodestra finora non ha proposto niente, a parte candidare alcuni responsabili dei disastri della giunta di sinistra.

Noi abbiamo in mente una Puglia diversa: una Regione presente sui principali temi, vicina ai cittadini. Che metta al centro il nostro piano dei rifiuti, le nostre proposte su mobilità e salute. Io mi impegnerò sul tema dei diritti e del governo del territorio. La chiusura dell’asilo nido comunale di Andria mi ha particolarmente colpito. Ho deciso di raccogliere in una proposta politica regionale le necessità e gli spunti che mi sono arrivati da tante famiglie pugliesi. Per cambiare le cose, però, serve il sostegno di tutti. A settembre mi auguro di vedere in Consiglio Regionale una maggioranza che si figlia di questa voglia di cambiamento».

Oltre alla candidata, erano presenti la Senatrice Bruna Piarulli, il sindaco di Canosa Roberto Morra, i consiglieri comunali di Spinazzola, Barletta, Canosa, Bisceglie, il candidato Sindaco, Michele Coratella, attivisti e candidati al consiglio comunale e l’On. Giuseppe D'Ambrosio che ha dichiarato: «oggi tocca a un'amica far partire ufficialmente la sua campagna elettorale.

Si, un'amica perché Grazia Di Bari, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, è un'amica prima di essere tutto il resto. Amici tutti perché alla sua presentazione ci siamo presentati in tanti, diverse cariche istituzionali, il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle di Andria Michele Coratella, tanti nostri candidati e tanti cittadini, e la cosa bella che ci caratterizza in questi eventi è proprio il sentirsi una grande famiglia.

Ecco questo sarà quello che vincendo le elezioni regionali e le elezioni comunali vorremmo fare: cambiare il concetto delle nostre comunità, trasformandole da luoghi in cui sopravvivere a luoghi in cui vivere, trasformando ogni cittadino da un potenziale nemico ad un familiare.

È un qualcosa di rivoluzionario lo so, difficile da pensare, ma le rivoluzioni non sono tali senza scommesse ambiziose ed io vorrei lasciare ai nostri figli una Puglia ed una Andria migliore di quelle che abbiamo ereditato.

Insieme possiamo farcela...e ce la faremo».