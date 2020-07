"Mobilità sostenibile": questa sera l'incontro presso il comitato di Laura Di Pilato

Mobilità sostenibile, aree ciclabili e viabilità sicura al centro dell'incontro organizzato dalla candidata Sindaca Laura di Pilato in programma questa sera, 27 luglio, alle ore 20, presso il "Giardino di Laura" in Via Regina Margherita 120.

«Andria deve cambiare per tutelare salute, ambiente e sicurezza dei cittadini».

L'incontro è aperto alla cittadinanza.