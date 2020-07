Il candidato sindaco Nino Marmo apre ufficialmente la sua campagna elettorale

«La scorsa settimana abbiamo incontrato i cittadini per raccogliere idee e proposte per Andria-, dichiara Marmo -. Ora, è giunto il momento di entrare nel vivo della campagna elettorale, facendo conoscere il programma di governo che abbiamo redatto: un documento serio e concreto, non un libro “dei sogni” con promesse irrealizzabili.

In questo mese e mezzo che ci separa dal voto, - aggiunge - dimostreremo che quando c’è la voglia e la determinazione delle persone tutto è possibile. Persone serie, coerenti, competenti, coraggiose. Persone in cui poter riporre la propria fiducia perché non accetteranno nessun compromesso se non il bene di Andria. Sono le persone a fare la differenza - conclude il candidato sindaco - e da giovedì inizierà una battaglia di persone perbene che vogliono dare il massimo per la nostra città.