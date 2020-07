Comunali, Marmo: «Con "Cambiamo Insieme" la coalizione si arricchisce di un importante tassello»

«Voglio ringraziare l’avvocato Francesco Losito, candidato al Consiglio Regionale nella lista del presidente di Raffale Fitto, Riccardo Sinisi, Egidio Fasanella e gli amici e le amiche di Cambiamo Insieme che hanno deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco e la nostra proposta civica per la città di Andria.

Una proposta che con il passare dei giorni riscuote sempre più interesse e sostegno da parte dei cittadini andriesi, desiderosi di impegnarsi per la città, andando al di fuori di rigidi steccati partitici. Con "Cambiamo Insieme" aggiungiamo nuove energie che sapranno dare un contributo importante in termini di idee e progetti utili a cambiare davvero, e in meglio, la nostra città».