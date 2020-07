Spighe verdi 2020, Marmo esprime soddisfazione per il premio alla città di Andria

«Un riconoscimento che concorre a restituire lo splendore al nostro patrimonio rurale e le nostre eccellenze enogastronomiche: Andria ha ottenuto il primo premio in Puglia per “Spighe Verdi 2020”, un importante programma sviluppato da Confagricoltura e FEE Italia.

È una bella notizia per tutti noi: la città può e deve tornare a brillare puntando sui prodotti tipici della nostra terra e sulle nostre ricchezze storiche e architettoniche.

Abbiamo un progetto per Andria, serio e concreto, e abbiamo la passione per realizzarlo e programmi come questo, che supportano i Comuni nel percorso di valorizzazione, sono preziosissimi».