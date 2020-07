Mensa Scolastica: la proposta di Forza Italia al candidato Sindaco Scamarcio

«Chiediamo al candidato Sindaco della nostra coalizione Antonio Scamarcio di prevedere all’interno del redigendo programma elettorale la compartecipazione del Comune alla spesa che le famiglie sosterranno per usufruire del servizio di mensa scolastica, al fine di consentire una riduzione del costo del “buono mensa” incentivando in tal modo i nostri studenti e le loro famiglie nella scelta dell’offerta formativa del tempo prolungato a scuola -. È la proposta avanzata da Forza Italia attraverso il suo delegato cittadino, Antonio Nespoli -.

Un aiuto economico indispensabile per le famiglie e per i nostri studenti in questo delicato periodo storico; il tempo trascorso a scuola dai nostri ragazzi eviterà in taluni casi anche la loro esposizione alle “distrazioni della strada”, rendendo migliore la nostra città in futuro anche sotto l’aspetto sociale e della sicurezza, favorendo in tal modo una crescita qualitativa della stessa».