Un carnet ricco di proposte e di idee per rilanciare Andria: così ieri sera Nino Marmo ha aperto ufficialmente la campagna elettorale, sostenuto da 5 liste civiche, dal palco in viale Crispi.

Sicurezza, legalità, decoro urbano: queste le istanze «che vengono dai cittadini, con semplicità», dice Marmo, che non manca di rivolgere critiche ad alcuni competitor dell'area di centro destra. Un lungo comizio in cui vengono illustrati i successi ottenuti durante i mandati in Regione in qualità di Assessore all'agricoltura e di consigliere, a partire dai primi atti per la costruzione del nuovo Ospedale fino ai 2,3 mln di euro messi a bilancio dalla Regione per far inglobare nel patrimonio immobile del Comune di Andria il Teatro Astra, fondi mai spesi perché mancano atti burocratici dell'amministrazione comunale. Strali anche per la cattiva gestione dell'Ufficio Tributi, privato dall'ex Sindaco prima del Dirigente e poi del funzionario dedicato: un settore vitale che va ammodernizzato perché, nei dati citati da Marmo, il 35% della popolazione andriese non paga le giuste tasse.

Ancora, attenzione alle aziende, creazione di una zona franca per far rientrare sul territorio gli imprenditori e rilanciare l'economia, maggior "collegamento" di Castel del Monte alla città, riorganizzazione di tutta la macchina burocratica.

Nel video, il comizio del candidato Sindaco: