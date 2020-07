Scamarcio: «Su mensa scolastica e libri disponibile al dialogo, con realismo e serietà»

L’avv. Antonio Scamarcio, candidato Sindaco del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Scamarcio Sindaco, Catuma 2020, Andria Più, Nuovo Psi), interviene sulle sollecitazioni relative alla compartecipazione del Comune alla spesa che le famiglie sosterranno per usufruire del servizio di mensa scolastica e ai contributi per i libri di testo.

«Raccolgo senza alcuna riserva le proposte e ribadisco la totale apertura al confronto con i cittadini, innanzitutto, e con le componenti della squadra che mi sostiene e assicuro la massima disponibilità verso le istanze finalizzate a sostenere con concretezza e ragionevolezza le famiglie andriesi, soprattutto quelle maggiormente colpite dalla crisi economica amplificata dall’emergenza pandemica», dichiara Scamarcio.

«Sono sicuro – aggiunge il candidato Sindaco del centrodestra – che, insieme con la mia squadra, sapremo cercare il modo almeno per avviare un percorso che vada incontro alle esigenze dei nostri concittadini. E sulla questione “libri di testo” sono pronto a incontrare il Comitato per ascoltare con interesse e attenzione le proposte da trasferire agli alleati per la definizione del programma».