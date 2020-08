Nespoli a Scossa Civica: «Dire con chiarezza come coniugare le entrate e i servizi ai cittadini»

A replicare alla nota del movimento "Scossa Civica" che è intervenuto sulla situazione dell'Andria Multiservice è il delegato cittadino di Forza Italia, Antonio Nespoli: «Leggo con piacere la sollecitazione rivolta da una formazione civica al proprio candidato Sindaco ad interloquire con il Commissario Prefettizio circa le prospettive occupazionali e progettuali della Andria Multiservizi.

È giunto il tempo di dire con chiarezza come si vogliono affrontare e risolvere le varie problematiche e non solo limitarsi a denunciarle perché il futuro di questa città dipende dalla serietà e dalla competenza con cui si affronteranno questioni delicate e non più procrastinabili.

È arrivato il momento di dire con chiarezza ai cittadini come si riuscirà a coniugare le entrate dell’Ente con i servizi da poter offrire ai cittadini. Anche sulla municipalizzata vanno fatte delle scelte in questa direzione in un’ottica di salvaguardia di posti di lavoro che possano, però, garantire per il futuro servizi innovativi e più efficienti alla nostra comunità».