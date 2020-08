«Le immagini che vedete mostrano lo stato di avanzamento dei lavori della Questura della BAT in Via Indipendenza ad Andria.

Da anni mi batto perché questo importante presidio di sicurezza del nostro territorio venga realizzato. Ho difeso i finanziamenti per realizzarla dalla tentata rapina della Lega e da quando siamo al governo, grazie anche alla grande disponibilità del Sottosegretario Carlo Sibilia abbiamo accelerato tutti i tempi.

Ad oggi, nonostante il fermo causato dal Covid, vogliamo ancora tentare di aprire la Questura in questo anno. Lo vogliamo fare per dare ai cittadini questo presidio dello Stato atteso da anni. Per il nostro territorio, tanto sofferente, significherebbe l'arrivo di nuove forze dell'ordine che porterebbero una maggiore sicurezza ai cittadini ed alle attività.

Sicurezza significa migliore qualità della vita. Migliore qualità della vita significa più voglia di restare nel nostro territorio ed investire. Più investimenti significano più posti di lavoro.

Infine, so che in questi mesi di campagna elettorale tutti si intestano tutto e parlano di tutto, ma io questa battaglia che dura da anni, continuerò a raccontarvela come sempre: con la trasparenza che vi avevo promesso e con queste foto vi mostro e spero nei prossimi giorni di mostrarvi ancora di più, quanto l'attenzione mia e del Governo in questo senso, sia ancora molto alta».