“Il mio programma siete voi”, Laura Di Pilato incontra i cittadini

La candidata Sindaca Laura di Pilato presenta il programma della settimana che partirà oggi e la vedrà partecipe ad incontri tematici e con la cittadinanza.

“Il mio programma siete voi” è il titolo scelto dalla candidata che accompagnerà gli incontri in agenda.

«Continua il nostro impegno nel voler raggiungere tutti i quartieri della città. Anche i più periferici, nessuno escluso. Ci interessa incontrare i cittadini nelle zone dove abitano per toccare con mano i problemi che ognuno vive ed elaborare un programma preciso che venga fuori dall'incontro con la cittadinanza. Per questo non ci fermeremo e continueremo a raccogliere proposte, idee, critiche e opinioni» ha dichiarato Laura Di Pilato.

Le tappe della nuova settimana saranno le seguenti:

- Lunedì 3 Agosto - Incontro presso Piazzetta Santa Maria Vetere ore 19.30

- Martedì 4 Agosto - Incontro presso Corso Europa - Presso Case Popolari ore 19.30

- Mercoledì 5 Agosto - Incontro presso zona INPS ore 19.30

- Giovedì 6 Agosto - Laura contro omofobia e violenza di genere - Partecipa Vladimir Luxuria - Presso Comitato Elettorale, Via Regina Margherita 120 - ore 20

La cittadinanza è invitata a partecipare.