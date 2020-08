Riprende il giro del “Laboratorio di Idee per Andria” del candidato sindaco Giovanna Bruno nei quartieri della città, dopo lo stop causato da alcuni tristi accadimenti di cronaca.

Si parte oggi martedì 4 agosto: inizio alle 17.30 con il forum sul Welfare in largo Caneva. Alle 19.00, invece, in piazza Municipio, il tema trattato sarà il Governo del territorio. Il giorno seguente, 5 agosto, il tema Ambiente, che verrà affrontato alle 17.30 nel viale centrale della Villa comunale, per concludere alle 19.00 nel Parco di Sant’Angelo dei Ricchi, in via Porta Pia, con la riflessione programmatica sullo Sport.

Si raccomanda vivamente ai partecipanti ai forum, che sono aperti a tutti nel rispetto delle normative anti Covid 19, di osservare la distanza sociale e di indossare la mascherina protettiva.