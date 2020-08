Andria Multiservice, Caldarone: «Bisogna far riemergere la società dalla crisi»

«La Crisi del lavoro causata dal disastro comunale non riguarda solo la Multiservice. Tutti i mancati pagamenti stanno diventando perdita di lavoro e drammi umani per cooperative, imprese artigiane, fornitori di servizi, canili, ecc. ecc. Ma la società, di proprietà del comune, che gestisce opere e servizi pubblici deve riemergere dalla crisi e diventare uno strumento strategico per la città e la comunità. Mentre fin’ora è stata utilizzata come un bancomat per incarichi e sotto politica, nonostante le importanti energie al suo interno.

La Multiservice può, e deve, diventare lo strumento operativo per grandi operazioni di lavori pubblici e qualità urbana:

società leader territoriale per efficienza energetica e ambientale, funzioni per cui sono disponibili centinaia di milioni regionali, nazionale ed europei;

comunità energetiche e produzione di rinnovabili per la comunità;

recupero, manutenzione e gestione del patrimonio pubblico e privato (per i quali l’ecobonus è solo l’inizio delle disponibilità finanziarie);

gestione dei servizi di smart city e innovazione digitale diffusa.

Per diventare in prospettiva società dei comuni del territorio, espandendo strategie, posti di lavoro, qualificazione e preparazione del personale. Per fare questo è disponibile un mare di risorse, che si traducono il lavoro per la società, per imprese locali e qualità per la comunità. Pr questo scopo la mia amministrazione fondò la multiservice e avviò il progetto delle società del territorio. Dopo di che il buio purtroppo.

Comincerebbe anche uno sbocco qualificato per tanti ragazzi, ingegneri e tecnici, che abbandonano la città ed emigrano. Il programma industriale si può sviluppare in due mesi, insieme ai primi negoziati per le risorse ed investimenti. Pensiamo a questo e vediamo che delitto morale si è compiuto verso la città, lasciandola a secco e con la società sull’orlo della chiusura.

Naturalmente si può fare, ma non è cosa da tutti i giorni o da tutti i governanti. Servono progetto, coesione, una visione della città e della politica diversa, organi societari con un mandato di innovazione e sviluppo. Promuovere una rete civica significa proprio questo: mettere insieme pezzi fin’ora separati della città, che guardano al meglio, e tenere lontani responsabili della vergogna cittadina, sotto qualunque veste si presentino».