Si è costituito ad Andria il coordinamento cittadino di Italia Viva per le elezioni amministrative comunali e regionali.

Ne fanno parte i coordinatori dei due comitati territoriali Angela Lasorsa e Mario Giorgino, il responsabile finanziario Ambrogio Tattolo e l’imprenditore Nicola Pertuso, in tutt’uno con il coordinamento Provinciale.

«Italia Viva Andria sostiene con entusiasmo la candidatura a presidente della regione di Ivan Scalfarotto, che ha inaugurato la sede cittadina in via Leopardi 44, e la lista di Italia Viva al Consiglio Regionale. Per le amministrative cittadine, Italia Viva è al fianco di Giovanna Bruno, con la quale ha condiviso il profilo di rinnovamento della città e il programma di coalizione, e sosterrà le proprie e i propri candidati nella lista condivisa con la rete civica popolare Futura.

Italia Viva Andria invita tutte e tutti i cittadini vicini al progetto riformista liberaldemocratico di Matteo Renzi, con la nostra conterranea presidente nazionale ministra Teresa Bellanova, all’impegno massimo e appassionato per l’affermazione di Ivan Scalfarotto e della lista Italia Viva per il consiglio regionale e per Giovanna Bruno a sindaco della Città con la lista dei propri candidati al consiglio comunale».